Aeroporto dello Stretto, Falcomatà: “Sacal smentisca il disimpegno su Reggio Calabria e annunci il piano industriale”

REGGIO CALABRIA – “Da Sacal mi aspetto di essere smentito, e che venga annunciato alla città il piano industriale per l’aeroporto dello Stretto che nessuno conosce, mi aspetto risposte sulla nostra richiesta di ingresso nella società Sacal, e quali sono gli interventi per aumentare i voli dall’aeroporto dello Stretto”. Così alla Dire il sindaco di Reggio Calabria e della Città metropolitana Giuseppe Falcomatà in merito ai rapporti con la Società aeroporti calabresi, che gestisce gli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. “Riscontriamo – ha aggiunto – il pericolo di una società che non ha interesse di investire nell’aeroporto dello Stretto, al netto della presentazione dei progetti di ammodernamento”.