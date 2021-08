Fedriga: “Non esiste un vaccino più sicuro di quello anti-Covid”

TRIESTE – “Stiamo parlando di uno dei vaccini più sicuri che siano mai esistiti. Sono gli unici vaccini che stanno venendo somministrati a milioni e milioni di persone. C’è un monitoraggio continuo, mai un vaccino ha avuto così tanta diffusione e quindi può essere tanto controllato“. Interviene così sui vaccini anti-Covid il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla trasmissione Morning news di Mediaset.

NO ALL’OBBLIGO PER GLI STUDENTI

L’esponente leghista, pur dicendosi favorevole al vaccino per i minori nell’ambito dell’immunizzazione generale della popolazione, preferisce non parlare di obbligo per gli adolescenti delle scuole. In generale, spiega, bisogna evitare di alimentare lo scontro tra posizioni no-vax, quelli che hanno legittimi timori e l’estremo opposto di chi vorrebbe imporre ai primi la vaccinazione. Le persone vanno convinte con argomenti scientifici e non obbligate, sottolinea Fedriga. E aggiunge: “Gli altri vaccini non hanno avuto questa diffusione di somministrazione, quindi le prove che abbiamo sull’efficacia e sulla sicurezza non erano mai così consistenti come sui vaccini che abbiamo oggi. È l’esatto opposto di ciò che una campagna di disinformazione sta raccontando“.