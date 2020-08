Scuola, a Bologna aperte le iscrizioni per mensa, pre e al post

BOLOGNA – Sono aperte da oggi (e lo saranno fino al 3 settembre) le iscrizioni ai servizi integrativi scolastici del Comune di Bologna: pre scuola, post scuola pomeridiano, post scuola nell’orario del pranzo nelle scuole primarie e trasporto scolastico collettivo nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Per gli alunni già iscritti, chiarisce il Comune, è automatico il rinnovo dei servizi che avevano già attivato nell’anno scolastico appena concluso.

Invece le famiglie dei nuovi iscritti, dopo aver verificato quali servizi vengono attivati nelle scuole che frequenteranno, possono presentare domanda in modalità online sul portale Scuole Online del Comune di Bologna, accedendo con le credenziali Federa/Spid.

Con le stesse modalità è possibile iscriversi al servizio di refezione scolastica della scuola primaria e secondaria di primo grado per chi in fase di iscrizione alla scuola non ne abbia fatto richiesta.

Per ottenere tariffe agevolate per i servizi integrativi scolastici per l’anno 2020-2021 occorre presentare una dichiarazione Isee valida entro il 30 settembre 2020, sul portale Scuole Online del Comune di Bologna o all’ufficio scuola del quartiere di residenza.

Se un alunno già iscritto vuole rinunciare a uno o più servizi, ricorda ancora Palazzo D’Accursio, occorre darne comunicazione entro l’inizio dell’anno scolastico al quartiere di residenza o, per i non residenti, al quartiere in cui ha sede la scuola.