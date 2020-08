Allarme bomba alla stazione di Bari, stop ai treni e uffici evacuati

BARI – A causa di un allarme bomba la stazione di Ferrotramviaria a Bari, in piazza Moro, e’ stata evacuata come gli uffici della societa’ di trasporti. La circolazione ferroviaria, anche quella gestita dalle Ferrovie Appulo-lucane, e’ stata momentaneamente interrotta. A far scattare il piano di intervento anti-terrorismo, e’ stata una chiamata anonima giunta poco dopo le due del pomeriggio di oggi nelle sede centrale di Ferrotramviaria, a Roma, e che annunciava la presenza di un ordigno nella stazione. Immediato e’ scattato l’allarme a Bari, la societa’ di trasporti non ha stazioni nella Capitale, con l’intervento degli artificieri, dei carabinieri e degli agenti della Polfer che hanno transennato l’intera zona. Secondo quanto apprendere la Dire, sono in corso controlli anche con l’uso di robot, da parte degli artificieri.