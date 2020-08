Enrico Costa lascia Forza Italia e aderisce ad Azione

ROMA – Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile Giustizia del partito di Berlusconi, lascia gli azzurri e aderisce ad Azione, il movimento di Carlo Calenda e Matteo Richetti.

L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa alla Camera alla quale era presente anche Andrea Mazziotti, uno dei componenti del comitato promotore di Azione. Costa rivestirà il ruolo di responsabile Giustizia nel Movimento di Calenda. Con l’arrivo di Costa, Azione guadagna cosi’ il secondo parlamentare: oltre a Richetti al Senato ora anche l’uscente esponente azzurro alla Camera.

“Siamo molto felici che Costa venga con noi. E’ un liberale solido- ha detto Calenda- Azione ora ha una rappresentanza sia al Senato che alla Camera. Questo sara’ molto importante per presentare le nostre proposte. Noi non abbiamo cercato nessuno, ci fa piacere che Enrico venga con noi ma non ci metteremo a fare scouting. Le porte di Azione ovviamente sono aperte per coloro che ne condividono gli obiettivi politici”.