Tg Politico Parlamentare, edizione del 4 luglio 2023

SALARIO MINIMO, DEPOSITATA PDL UNITARIA DELLE OPPOSIZIONI

Continua il dibattito sull’introduzione di un salario minimo in Italia. Le opposizioni hanno depositato questa mattina alla Camera la proposta di legge unitaria che prevede uno stipendio minimo e inderogabile di nove euro lordi l’ora, soglia che attualmente non viene raggiunta da oltre 4 milioni e mezzo di italiani. La proposta porta la firma di M5S, Sinistra italiana, Azione, Pd, Europa Verde e +Europa. Come previsto, manca quella di Italia Viva. “Meloni si definì underdog – ricorda il presidente dei Cinquestelle Giuseppe Conte- allora aiuti i veri svantaggiati e dica sì al salario minimo”. Resta però il muro della maggioranza. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, sottolinea come le misure del governo Meloni abbiano fatto già aumentare i redditi.

ISTAT, CRESCE POTERE D’ACQUISTO E CALA PRESSIONE FISCALE

Cresce il potere d’acquisto delle famiglie e cala la pressione fiscale nei primi mesi del 2023. Per l’Istat il potere d’acquisto delle famiglie italiane è aumentato del 3,1% nel primo trimestre dell’anno, rispetto agli ultimi due mesi del 2022. La pressione fiscale, invece, è stata più bassa dello 0,9% rispetto all’anno prima. Questo, secondo l’Istat, è dovuto soprattutto “al sensibile rallentamento della dinamica dei prezzi”. Nei primi mesi dell’anno, infatti, è iniziato il calo dell’inflazione che prosegue finora. Allo stesso tempo, è aumentata la propensione al risparmio: una tendenza delle famiglie a mettere da parte di più, in vista del futuro. Si tratta di un dato tendenzialmente positivo, dato che la tendenza a risparmiare indica anche che ci sono abbastanza soldi per farlo.

SCHLEIN A VENTOTENE: QUI NACQUE L’EUROPA CHE SOGNIAMO

Elly Schlein rilancia da Ventotene il sogno di un’Europa unita. Dall’isola in cui Mussolini confinò Altiero Spinelli e Sandro Pertini e dove nacque il manifesto “Per un’Europa libera e unita”, la segretaria del Pd attacca Giorgia Meloni. “Stiamo vedendo vacillare l’internazionale dei nazionalisti”, dice Schlein alla vigilia della convention dei conservatori in Polonia a cui parteciperà la premier. A Ventotene Schlein ha riunito la segreteria del Pd e inaugurato un circolo del partito. “E’ qui che stanno le nostre radici- ha detto- qui nacque il sogno dell’Europa dei popoli l’opposto di quella che vuole Meloni”.

MOBILITÀ. AL VIA PREMIO URBAN AWARD PER COMUNI ‘GREEN’

Un nuovo modello di mobilità sostenibile che invita i comuni italiani a disincentivare l’utilizzo dei mezzi privati. E’ l’obiettivo del premio Urban Award presentato oggi nella sede dell’Anci a Roma. Il premio, ideato da Viagginbici.com e Luxurybikehotels.com, vuole favorire una mobilità ‘dolce’, con particolare riferimento alla ciclabilità e allo sharing. Il comune vincitore sarà premiato in occasione dell’assemblea nazionale Anci che si terrà a Genova ad ottobre. Secondo il presidente dei comuni italiani Antonio Decaro, “la mobilità sostenibile è parte integrante della programmazione urbana. Negli anni, Urban Award si è dimostrato un utile strumento a disposizione delle amministrazioni per diffondere le buone pratiche”.