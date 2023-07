Ultimo annuncia un nuovo live allo stadio di Napoli: ecco i dettagli

Foto di Giulia Parmigiani

ROMA – Nel pieno di un tour che sta macinando sold out e che ha già toccato e superato il traguardo dei 300mila biglietti venduti, Ultimo annuncia oggi ‘Ultimo Stadi 2024 – La favola continua…’ con una data allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, l’8 giugno 2024 prodotta da Vivo Concerti.

Il cantautore dei record si prepara a regalare nuove emozioni ai suoi fan con un attesissimo ritorno in terra partenopea, dopo le due date sold out dello scorso anno nello stadio dedicato al suo indimenticato campione.

I BIGLIETTI

I biglietti saranno disponibili dalle ore 14 di giovedì 6 luglio su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di martedì 11 luglio.

‘Ultimo stadi 2023 – La favola continua…’ arriva nella Capitale con le tre date sold out allo Stadio Olimpico -7 luglio (sold out), 8 luglio (sold out), 10 luglio (sold out)- e i due attesi appuntamenti allo Stadio San Siro di Milano del 17 e 18 luglio.