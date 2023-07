Il fenomeno Lazza splende ancora: a Rock in Roma due ore di live per uno show a pieno ritmo. La scaletta dell’Ouvertour Summer 2023

ROMA – Il fenomeno Lazza non accenna a spegnersi, anzi il ‘Re Mida’ (per citare un suo disco) della musica contemporanea splende sempre più. Lo dimostrano le classifiche e il fiume di fan che, in questi giorni, sta prendendo parte al suo Ouvertour Summer 2023. Ieri la data a Rock in Roma, dove sono accorsi ragazze e ragazzi da tutta la città.

Al secolo Jacopo Lazzarini, però, il rapper e pianista non piace solo ai giovanissimi. Il suo ultimo progetto, “Sirio”, è stato certificato disco di platino per la settima volta e attualmente si trova alla numero 6 degli album più venduti di Fimi/Jfk.

Non cambia l’antifona per uno dei singoli più significativi di questo 2023, “Cenere” – secondo classificato al Festival di Sanremo 2023, appena sotto “Due vite” di Marco Mengoni – è alla numero 11. E basta salire di qualche posizione per ritrovarlo alla numero 1 con quella che promette di essere una hit: “Bon Ton”, ovvero il singolo tratto dal primo disco del producer ed ex calciatore Drillionaire che vede in squadra anche Sfera Ebbasta e Blanco.

Uscita lo scorso 23 giugno su tutte le piattaforme, la canzone è già uno dei pezzi più forti della scaletta di Lazza che sul palco non si risparmia. E non l’ha fatto neanche a Roma dove ha riempito l’Ippodromo delle Capannelle e lo ha intrattenuto per due ore a ritmi altissimi. Nonostante la data di aprile scorso al Palazzo dello Sport, i fan romani lo aspettavano impazienti. Due sono stati anche invitati nel retropalco.

I fedelissimi di Zzala – questo il nickname del rapper – hanno cantato a squarciagola tutti i brani: da “Molotov” a “Piove”, da “Panico” a “Gigolò”. In mezzo “Zonda”, “Topboy”, “Morto Mai”, “S!r!” e “10”. Il tour di Lazza continua per tutto luglio e agosto. Si chiuderà l’8 settembre all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. I biglietti sono disponibili sul sito di TicketOne.

LA SCALETTA

Ouv3rture Molotov Bugia Gigolò Re Mida Netflix Jefe Nessuno Porto Cervo Zonda Panico Topboy Alibi Chiagne Sogni d’oro Gucci Ski Mask Alyx Slime Senza rumore Puto Lario 10 Ho paura di uscire Catrame Piove Morto mai S!r! Uscito di galera Cenere Ferrari Bon Ton