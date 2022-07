Londra, Adele interrompe il concerto per aiutare uno spettatore

ROMA – Dopo una lunga attesa durata 5 anni, Adele è tornata a cantare dal vivo. Nel suo concerto a Londra, davanti a un pubblico di 65mila persone, l’artista si è esibita con alcuni dei suoi brani più celebri, tra cui Skyfall, la canzone dell’omonimo film di James Bond premiata con l’Oscar nel 2012. Proprio nel corso dell’esibizione del brano, Adele si è accorta che uno spettatore si era sentito male. La cantante ha quindi interrotto la performance, allertando i soccorritori di intervenire per prestare aiuto. Il video ha fatto il giro dei social diventando subito virale.

Adele stopped the music when she sang skyfall because she saw someone need help, she didn’t sing until she make sure the security was there, isn’t she the best?#adele #AdeleBST pic.twitter.com/KbGas7i7v6