Covid, Bassetti attacca il Nobel Parisi sulle mascherine. E il popolo social si divide

ROMA – I contagi da Covid-19 continuano ad aumentare e su come affrontare Omicron 5 i pareri sono discordanti. La nuova variante infatti è molto contagiosa, sembrerebbe al pari del morbillo. C’è quindi chi invita alla prudenza e all’utilizzo delle mascherine, nonostante il 30 giugno, dopo il confronto tra ministero del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo economico, Inail e parti sociali, sia caduto l’obbligo del governo anche per ciò che riguarda il lavoro nel settore privato. Il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, non ha dubbi: è necessario continuare a indossare la mascherina.

A contestarlo piccatamente su Facebook è il direttore della Clinica di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, il quale invece ritiene che la situazione epidemiologica sia sotto controllo ed è favorevole all’allentamento del governo. “Il Nobel Parisi dice che è assurdo ridurre l’obbligo della mascherina. Io penso che l’oscillazione del neutrino non sia un fenomeno quantomeccanico per cui un neutrino, creato con un certo sapore, non può assumere un sapore diverso al passare del tempo. È la mia opinione”, scrive l’infettivologo.

#COVID19 , il Nobel #parisi : «Assurdo ridurre l’obbligo della mascherina». Io penso che l’oscillazione del neutrino non sia un fenomeno quantomeccanico per cui un neutrino, creato con un certo sapore, non può assumere un sapore diverso al passare del tempo. È la mia opinione…. — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) July 2, 2022

E lo scontro ben presto si è esteso agli utenti di Twitter che sul social si sono divisi tra sostenitori del premio Nobel e chi invece è con Bassetti e gioisce della fine delle limitazioni.

Bassetti, la pregherei di informarsi prima di parlare. Giorgio Parisi è uno dei padri dei sistemi complessi e, le suonerà strano, ma le epidemie sono fenomeni complessi. Poi ricordo che conoscenze statistiche di fisici e matematici sono un pelino superiori a quelle dei medici. — Mattia Marasti (@MarastiMattia) July 3, 2022

Parisi è quella persona per cui i più grandi matematici e fisici parlando di problemi irrisolti dicono: "bisogna aspettare che se ne occupi Parisi".

Poi leggo di gente che non saprebbe girare manco il sugo con la cucchiara deriderlo.

È questo mondo qua il problema. — cristian mesiano (@Cr1st14nM3s14n0) July 3, 2022

E oggi abbiamo scoperto (di nuovo) che anche un premio Nobel può dire cazzate. #parisi #curvaesponenziale — Occam's Razor (@imballoionico) July 2, 2022

