Covid, 808 nuovi casi e 12 morti. In leggera risalita il tasso di positività

ROMA – Sono 808 i nuovi casi di Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 141.640 test tra molecolari e antigenici, con 12 decessi. Il tasso di positività è

in leggera salita, allo 0,57% rispetto allo 0,4% di ieri. Per quanto riguarda i ricoveri, le terapie intensive occupate sono 197, sette in meno rispetto a 24 ore fa. I posti letto occupati per Covid nei reparti ordinari sono 1.364, 30 in meno rispetto a ieri. Questi i dati diffusi dal ministero della Salute.