A Gignod riapre parte della piscina di Variney

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 4 lug. – Da lunedì 5 luglio, su prenotazione, riaprirà la vasca inferiore della piscina di Variney, a Gignod. La vasca è adibita ad Aquapark, ospita i corsi di aquagym, per bimbi e mamme dai 3 ai 48 mesi e corsi privati e collettivi. “In attesa della riapertura completa di settembre, lo staff ha deciso di riaprire, seppur parzialmente, la vasca inferiore” ha detto Nicola Brischigiaro, apneista estremo e gestore della piscina con l’Apnea National School. Il quale ha aggiunto: “Le piscine coperte sono tra le attività economiche, sportive e sociali ad aver subito i danni maggiori a causa del Covid-19, ma il nostro staff è sempre stato coeso, non si è mai arreso e, con forza e determinazione, desidera fortemente ripartire”. L’Aquapark sarà a disposizione delle famiglie e dei bambini sabato e domenica dalle 15.30 alle 19; è necessario prenotare inviando un messaggio Whatsapp al numero 347/6468187 specificando il numero di persone che entreranno in acqua. Anche per gli altri corsi è necessario inviare un messaggio, e si sarà ricontattati per i dettagli organizzativi.