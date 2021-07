Sarre, la struttura ‘Area6tu’ diventa di interesse regionale

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 4 lug. – Cambio di classificazione per il centro sportivo di Sarre. La giunta regionale della Valle d’Aosta ha promosso la struttura con campo da rugby adiacente all’area denominata Area6tu, nel comune di Sarre, a infrastruttura ricreativo-sportiva di interesse regionale, accogliendo la richiesta presentata dall’ente locale interessato. Spesso sede dei centri estivi e degli allenamenti di sci club, con possibilità di praticare diversi sport tra cui rugby, beach volley e ciclismo, il centro sportive di Sarre è raggiungibile dal capoluogo tramite una pista ciclabile. Si tratta di “un’area completamente recuperata, posizionata nel centro della Valle d’Aosta, polifunzionale” a servizio dell’utenza locale e della cittadinanza valdostana, utile a creare “un nuovo indotto su tutto il territorio comunale, nel periodo invernale e in quello estivo, sia per residenti che per i turisti”, ha affermato l’assessore alle Opere pubbliche, Carlo Marzi.