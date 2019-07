Aziende e università protagoniste al Premio Agol

ROMA – Quinta edizione Premio Agol Giovani Comunicatori organizzato da Agol Associazione Giovani Opinion Leader. E’ un premio annuale dedicato a studenti universitari e giovani professionisti. E’ uno dei format organizzati dall’associazione per dare, a chi ha voglia di mettersi in gioco, l’opportunità di misurare le proprie capacità nei diversi ambiti del settore comunicazione. Si terrà mercoledì 10 luglio alle ore 19.30 presso il Foro Italico-Circolo del Tennis, viale dei Gladiatori 31, a Roma (saranno presenti circa 400 persone). L’iniziativa ha il patrocinio dell’Agenzia Nazionale per i Giovani-ANG, partner ufficiale è la Coca-Cola e le altre aziende partner: ANAS, Baglioni Hotels and Resorts, Creval, Dabliu Sport e Benessere, Gruppo Industriale Maccaferri, Novartis, The New’s Room, TIM, CONI, Agenzia DIRE Università partner: IED IULM, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Link Campus University, Università degli studi Guglielmo Marconi, Università Degli Studi di Cassino, Running Academy.

Il contest è suddiviso in 5 categorie (Eventi; Social Media Strategy; Corporate Communication; Storytelling; Public Affairs e Comunicazione Istituzionale) e due fasce di partecipanti (studenti universitari e giovani professionisti) per ciascuna delle quali una grande azienda redige il brief di gara. I progetti sono valutati da un Comitato Scientifico, composto dal management delle aziende partner dell’iniziativa, docenti ed esperti del settore. I vincitori vengono premiati con Master e stage in azienda (studenti universitari) o una fee di mille euro (giovani professionisti). Durante l’evento verranno premiati i ragazzi vincitori e verranno conferiti due Premi Speciali: Premio alla Carriera 2019: Pier Luigi Celli, Presidente Sensemaker (già DG Rai e Luiss) e Premio Miglior Storyteller 2019: Paolo Del Debbio (giornalista e conduttore TV), condurrà il tutto Olivia Tassara di SkyTG24.