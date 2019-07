Dall’estero all’Italia per dormire in agriturismo: la Toscana è la più richiesta

In estate, periodo di soggiorni più lunghi rispetto al resto dell’anno, gli agriturismi diventano non solo luogo di relax, dove godersi natura e buon cibo, ma strutture dove cimentarsi anche in sport estremi e attività per tutta la famiglia. A Siena, ad esempio, è possibile fare una passeggiata a cavallo o fare yoga all’aria aperta, a Palermo viene proposto un corso di parapendio di tre giorni o un volo singolo o in tandem per gli inesperti, mentre a Perugia vengono organizzati corsi per imparare a leggere le cartine geografiche e la bussola e corsi di fotografia.

“Il comparto degli agriturismi vede ormai crescere la propria fortuna anche nelle stagioni in cui, una volta, il turismo si concentrava principalmente nelle strutture fronte mare- dichiara Francesco Lorenzani, CEO di Feries Srl, società che fa capo ad Agriturismo.it-. Sempre più italiani e stranieri, infatti, scelgono questa tipologia di ospitalità che permette di unire in un solo soggiorno gusto, natura e attività per tutta la famiglia».

Di seguito la classifica delle 10 regioni più richieste per gli agriturismi nel periodo estivo, con relativo prezzo medio a notte:

Regioni Prezzo medio a notte per 4 persone Toscana € 121 Trentino Alto Adige € 103 Sardegna € 78 Puglia € 109 Veneto € 106 Marche € 92 Lombardia € 115 Sicilia € 97 Umbria € 105 Liguria € 83

Di seguito la classifica delle 10 province più richieste per gli agriturismi nel periodo estivo, con relativo prezzo medio a notte: