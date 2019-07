ECONOMIA – Un Paese in declino. Dal 2015 la popolazione residente in Italia è in diminuzione, configurando per la prima volta negli ultimi 90 anni una fase di calo demografico. Ai nostri microfoni il commento della sociologa Chiara Saraceno.

DIRITTI – Regione che vai, cura che trovi. Presentato oggi a Roma il Rapporto curato da Cittadinanzattiva Onlus. Da diciassette anni il punto di riferimento per l’analisi delle politiche sul tema della cronicità. Anche in questa edizione emergono i problemi di sempre legati alle diseguaglianze e agli squilibri territoriali.

SOCIETA’ – 19.357.920. Sono le ore di servizio civile promosse dalla Cnesc. Il dato è emerso nel XVIII Rapporto appena presentato dalla Conferenza nazionale. Un’occasione per chiedere anche al governo un nuovo bando per avviare almeno 53mila giovani a questa esperienza formativa.

INTERNAZIONALE – Alla faccia del porto sicuro. Il Consiglio Italiano per i Rifugiati esprime sconcerto e preoccupazione per il bombardamento che ha colpito il centro di detenzione per migranti a Tajoura, vicino Tripoli uccidendo oltre cento persone. Gli operatori del Cir sono presenti sul campo per fornire assistenza, aiuti umanitari, per aiutare a rimuovere le macerie e cercare i feriti.

CULTURA – Miracolo patologico. Fino a domenica Roma ospita lo spettacolo teatrale ispirato al capolavoro di De Sica e che vede in scena attori con disagio mentale. Il servizio è di Clara Capponi.

SPORT – Tutti pazzi per le universiadi. Diciotto sport, ottomila partecipanti provenienti da 118 paesi e 220 medaglie a disposizione. Sono i numeri della 30esima edizione della kermesse, inaugurata ieri a Napoli con una cerimonia spettacolare, durante la quale quaranta migranti hanno sfilato portando i cartelli con i nomi delle nazioni partecipanti. I giochi universitari si concluderanno domenica 14 luglio.