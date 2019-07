La storia del Mah Jong? Si nasconde tra i container del porto di Ravenna

BOLOGNA – Avete presente il gioco Mah Jong? Quel gioco a quattro in cui bisogna creare il maggior numero di combinazioni con le tessere? Ebbene, se è abbastanza noto che il gioco sia nato in Cina probabilmente nel XIX secolo, non tutti sanno che una delle sue ‘culle’ naturali è il porto di Ravenna, dove arrivò grazie alle navi cinesi che solcavano la Via della Seta.

Letteralmente, il nome Mah Jong significa “uccello di canapa”: il gioco, dopo essersi diffuso tra Italia e Cina, ha poi preso piede anche nel resto del mondo, a partire da Stati Uniti e Giappone. Antesignano di alcuni giochi moderni (per certi versi può ricordare Scala quaranta o ramino), il Mah Jong nacque dunque tra Shangai e Ravenna 90 anni fa, visto che a Ravenna arrivò a bordo delle navi cinesi che approdavano al porto.

Di questo gioco – e del suo legame con Ravenna- parlerà il film “Il Drago di Romagna” del regista Gerardo Lamattina: l’idea è proprio quella di raccontare la storia del gioco del Mah Jong e del suo intreccio con la città di Ravenna, che ha dato al gioco un’anima ‘made in Italy’. E infatti è proprio al porto che ieri sono state girate alcune scene chiave della pellicola, all’interno del TCR, il Terminal container Ravenna.