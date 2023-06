Il racconto di come l’Exit Strategy dall’Afghanistan sia diventata tragedia

ROMA – “Non c’è solo la guerra in Ucraina e l’opinione pubblica dimentica in fretta. In Afghanistan abbiamo lasciato il cuore e vorremmo tornare a riprendercelo”. A parlare è la giornalista di guerra Maria Clara Mussa in occasione della presentazione ieri pomeriggio del libro ExitTragedy, scritto con il fotoreporter Daniel Papagni ed edito da Logisma, a Villa Chigi ad Ariccia.



“Nel 2012 ci trovavamo ad Herat in una delle missioni Nato ci fu un cambio di programma: l’exit strategy. Forse le cose andavano meglio? Tanta gente diceva non abbandonateci. Poi nel 2021 la decisione di ammainare le bandiere- ricorda Mussa- e abbiamo scritto editoriali di quella tragedia totale, di cui parlano oggi anche tanti Generali. Tutto si è rivoltato contro le donne, il governo dei talebani sta togliendo loro tutto, la vita”, racconta con emozione. “È un altro Vietnam- dice Papagni che insiste sull’importanza di “ricordare, fare memoria per generare pace. Io sono un reporter per la pace- racconta di se- e preferisco perdere una notizia e una foto se devo aiutare e tendere la mano a qualcuno”. Foto le sue che vogliono sempre “tirar fuori il meglio di ciò che raccontano”.



Tra i relatori, oltre al sindaco Staccoli e all’associazione Paracadutisti colline romane, l’ambasciatore della Repubblica islamica in Afghanistan Khaled Ahmad Zekriya che ha ricordato la necessità di “una peace road map”, facendo tacere le armi ma con la diplomazia “sotto all’ombrello delle Nazioni Unite, inasprendo intanto le sanzioni verso chi sostiene il governo in carica”. Un pensiero espresso da tutti in memoria dei 53 italiani caduti in Afghanistan proprio perchè l’impegno a non dimenticare e raccontare ciò che è stato è il motivo per cui è nato questo libro che ricorda come “l’exit strategy sia diventata Tragedy” come gli autori hanno scelto di documentare.