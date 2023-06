A scuola di rally con l’Aci Vda, corso in 4 serate

AOSTA – A scuola di rally per imparare tutto dell’automobilismo sportivo su strada. L’Automobile club Valle d’Aosta ha organizzato una “full immersion” di quattro sedute in orario serale, nelle quali l’aspirante conduttore (pilota o navigatore) ha iniziato a conoscere il mondo dei rally: è il corso Prima licenza, che si è svolto da lunedì 29 maggio a giovedì 1 giugno a Saint-Pierre, al Centro sportivo in località Priorato 11. In ogni serata, dalle 21 alle 23, sono stati affrontati blocchi tematici sulle diverse sfacettature e declinazioni delle competizioni.

Nella prima serata, dopo la presentazione a cura del direttore e del presidente dell’Automobile club Valle d’Aosta, Fabrizio Turci ed Ettore Vierin, c’è stata la premiazione del campione valdostano Elwis Chentre, vincitore assoluto della Coppa Rally prima zona. In seguito uno dei suoi navigatori, l’esperto Federico Boglietti, ha introdotto gli aspiranti piloti al mondo delle gare e il giornalista Luca Casali parlato di preparazione fisica, alimentare e doping. Il corso di martedì ha avuto come protagonista la sezione pratica dei rally: analizzato il lato tecnico della gara grazie all’esperienza del commissario tecnico nazionale Aci sport e Fia, Giuseppe Martorana, poi si è passato agli ufficiali di gara presentati da Piero Cosentino, fiduciario regionale e formatore. Mercoledì 31 maggio, sempre il fiduciario regionale ha parlato di giustizia sportiva, in seguito spazio alla stesura delle note e all’analisi del road book con Igor D’Herin, navigatore di Elwis Chentre e Diego D’Herin e per finire Jastine Sertori si è occupato delle iscrizioni alle gare.

Giovedì 1 giugno è stata la volta degli argomenti della sicurezza e della partecipazione alla gara introdotti da Marco Scaramuzza, in seguito Deborah Santin ha spiegato le licenze Aci sport prima del riassunto finale e del test.

