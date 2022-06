VIDEO | X Factor, al via le auditions. Ecco il primo ingresso ufficiale dei nuovi giudici

ROMA – Il sipario sull’edizione 2022 di X Factor si è ufficialmente alzato. Oggi hanno preso il via dall’Allianz Cloud di Milano, le nuove Audition, primo step per gli aspiranti artisti che vogliono raggiungere i live. La giornata, oltre a segnare il ritorno di tutto il pubblico in presenza, ha visto anche la presentazione ufficiale dei tre nuovi giudici Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’amico e il ritorno del veterano Fedez.

FRANCESCA MICHIELIN ALLA CONDUZIONE

La data di oggi segna anche il debutto della nuova conduttrice Francesca Michielin, che a dieci anni dalla vittoria dell’edizione del 2012 lascia i panni di cantante per indossare quelli di padrona di casa. Le Audition continueranno anche 5, 7, 8 e 12 giugno. X Factor 2022 arriverà a settembre su Sky e in streaming su NOW.

