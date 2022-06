Addio a Roberto Brunetti detto ‘Er Patata’. L’attore è stato trovato morto in casa

ROMA – Supino sul letto, coperto da un lenzuolo. È stato trovato così, nella sua abitazione romana di via Arduino, Roberto Brunetti, 55 anni, meglio conosciuto come ‘Er Patata’. A trovare il cadavere dell’attore sono stati ieri sera i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato San Lorenzo e del Distretto Salario.

Ancora ignote le cause della morte. La salma è a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Secondo le indiscrezioni trapelate a chiamare le forze dell’ordine sarebbe stata la compagna che non riusciva a mettersi in contatto con lui.

I FILM A CUI HA PRESO PARTE BRUNETTI

Brunetti deve la sua popolarità ad alcuni film che hanno riscosso grande successo al cinema, primo tra tutti ‘Romanzo criminale’, in cui ha interpretato il malvivente Aldo Buffoni. E ancora ‘Paparazzi’ di Neri Parenti, ‘Fuochi d’artificio’ di Leonardo Pieraccioni e ‘Fatti della banda della Magliana’. Per lungo tempo è stato anche il compagno dell’attrice Monica Scattini, morta nel 2015.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it