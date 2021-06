Catania, al liceo Boggio Lera il primo numero del giornale scolastico

CATANIA – ‘Il Boggio Fa Notizia’ è il nuovo mensile del liceo ‘Boggio Lera’ di Catania, che quest’anno ha visto la sua prima edizione. La testata online dell’istituto guidato dal dirigente scolastico Donato Biuso, è coordinata dalla docente Alessandra Stanganelli ed è stata realizzata nell’ambito del progetto ‘La scuola fa notizia‘, il portale d’informazione ideato dall’agenzia di stampa Dire e diregiovani.it, con cui l’istituto catanese collabora da anni.



“La redazione– spiega l’ideatrice, Erica Ardu studentessa di quinto anno e rappresentante d’istituto- è il luogo in cui studentesse, studenti e docenti lavorano in sinergia, per comunicare le iniziative e i progetti in corso, attraverso la nostra voce”. “La collaborazione con l’agenzia Dire– prosegue la studentessa- è sempre stata un punto di riferimento per noi che abbiamo potuto sperimentare nuove tecniche di scrittura, sviluppando un maggiore senso critico ed un crescente interesse nei confronti delle notizie e del mondo dell’informazione in generale”.



Da ‘Una svolta tecnologica per l’Euro’, sulla possibilità di implementare l’euro digitale a ‘L’Europa nello scenario economico globale’, dalle Olimpiadi ‘Phylolimpia’ 2020/21 alle annuali competizioni studentesche di matematica, passando per i risvolti economici, sociali, psicologici dovuti alla pandemia, fino al tema dell’endometriosi, cui il liceo ha dato ampio spazio con dibattiti e sondaggi, sono alcuni degli articoli pubblicati sul primo numero del giornalino, fruibile anche in formato sfogliabile.

“La linea editoriale della nostra redazione– conclude Erica- si sviluppa su due filoni: da un lato, i giovani redattori raccontano gli eventi, oggetto della loro vita scolastica; dall’altro, selezionano gli articoli scritti con un maggiore taglio giornalistico, da ripubblicare su ‘La scuola fa notizia’”.



Qui il link per consultare il giornale: www.flipsnack.com/ilboggiofanotizia/il-boggio-fa-notizia-ed-001.html