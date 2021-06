State government delivers the first sustainable station in the city of São Paulo

By João Marcelo

SÃO PAULO – The government of the state of São Paulo inaugurated on Tuesday, the 1st, the first sustainable train station in the country, in the city of São Paulo. The action was a partnership between the state government and the private sector. The Vila Olímpia station, on CPTM’s 9-Esmeralda line, underwent a structural remodeling to reduce environmental impacts, with new equipment and infrastructure that benefit passengers, prioritize clean energy and preserve natural resources.

The state governor, João Doria, highlighted the importance of this inauguration and the partnership between the public and private sectors. “This is the first sponsored train station, an unprecedented fact in Brazil. This is good because it takes public money and places the private in an intelligent, functional, sustainable and balanced way for the investor. This brings an important difference to the management model, in addition to sustainability. The Government of SP continues to be a liberal government, a privatizing government, making concessions, privatizing in public-private partnerships”, said Dória.

The executive vice president of communication and sustainability at Santander Brasil, Patricia Audi, said that the solutions implemented at the station are of high technology. “It is more than opportune for us to deliver this gift to São Paulo during the World Environment Week. We brought to Vila Olímpia Station some of the most modern existing solutions to mitigate the environmental impact of its operations”, says Patrícia Audi.

Among the most important improvements implemented are the installation of 234 solar panels, an internal water collection, filtration and storage system and a bicycle rack. With this, expenses and emissions can be significantly cut and there is the ability to reset the electricity bill, of R$ 300 thousand per year, save 150 thousand liters of water monthly and reduce carbon dioxide emissions with the 90 spaces for bicycles on site .

BRASILE. SAN PAOLO, STAZIONE FERROVIARIA CON 234 PANNELLI SOLARI

Di João Marcelo

SAN PAOLO – Inaugurata in settimana a San Paolo del Brasile una stazione ferroviaria “sostenibile”. Si tratta di una partnership tra il governo statale e il settore privato. La stazione di Vila Olímpia, sulla linea 9-Esmeralda, è stata ristrutturata per ridurre l’impatto ambientale, con nuove attrezzature e infrastrutture a beneficio dei passeggeri, dando priorità all’uso di energie pulite.

Il governatore dello Stato di San Paolo, João Doria, ha sottolineato l’importanza dell’inaugurazione e della partnership tra il settore pubblico e privato: “Questa è la prima stazione ferroviaria ‘sponsorizzata’, un fatto senza precedenti in Brasile. Il punto di forza è combinare i fondi pubblici al settore privato in modo intelligente, funzionale, sostenibile ed equo per l’investitore”. Per Doria è “un salto di qualità nel modello di gestione, oltre che in ambito di sostenibilità”. Il dirigente ha aggiunto: “Il governo di San Paolo si riconferma così liberale, che privatizza e fa concessioni, e che crea partenariati pubblico-privato”.

Il vicepresidente esecutivo della Comunicazione e della sostenibilità di Santander Brasil, Patricia Audi, ha detto che le soluzioni implementate nella stazione sono di alta tecnologia: “È più che opportuno per noi consegnare questo regalo a San Paolo durante la Settimana mondiale dell’ambiente. Abbiamo portato alla stazione di Vila Olímpia alcune delle più moderne soluzioni esistenti per mitigare l’impatto ambientale“.

Tra le migliorie più importanti implementate ci sono l’installazione di 234 pannelli solari, un sistema interno di raccolta, filtraggio e stoccaggio dell’acqua e un parcheggio per le biciclette. In questo modo si tagliano i costi e le emissioni e c’è la possibilità di azzerare la bolletta elettrica di circa 300.000 real brasiliani all’anno (pari a circa 50.000 euro), risparmiando 150.000 litri di acqua al mese e ridurre le emissioni di anidride carbonica con l’uso delle biciclette, che potranno essere lasciate in stazione grazie alle rastrelliere da 90 posti.

GOVERNO DO ESTADO ENTREGA PRIMEIRA ESTAÇÃO SUSTENTÁVEL DA CIDADE DE SÃO PAULO

Por João Marcelo

SÃO PAULO – O governo do estado de São Paulo inaugurou na terça-feira, dia 01, a primeira estação de trem sustentável do país, na cidade de São Paulo. A ação foi uma parceria do governo do estado com a iniciativa privada. A estação Vila Olímpia, na linha 9-Esmeralda da CPTM, passou por uma remodelagem estrutural para redução de impactos ambientais, com novos equipamentos e infraestrutura que beneficiam passageiros, priorizam energia limpa e preservam recursos naturais.

O governador do estado, João Doria, ressaltou a importância desta inauguração e da parceria entre o setor público e privado. “Essa é a primeira estação de trem patrocinada, um fato inédito no Brasil. Isso é bom porque retira o dinheiro público e coloca o privado de forma inteligente, funcional, sustentável e equilibrada para o investidor. Isso traz uma diferença importante de modelo de gestão, além da sustentabilidade. O Governo de SP segue sendo um governo liberal, um governo desestatizante, fazendo concessões, privatizações em parcerias público-privado”, disse Dória.

A vice-presidente executiva de comunicação e sustentabilidade do Santander Brasil, Patricia Audi, disse que as soluções implementadas na estação são de alta tecnologia. “É mais do que oportuno para nós entregar este presente a São Paulo na Semana Mundial do Meio Ambiente. Trouxemos para a Estação Vila Olímpia algumas das mais modernas soluções existentes para mitigar o impacto ambiental de suas operações”, afirma Patrícia Audi.

Entre as melhorias mais importantes implementadas estão a instalação de 234 placas solares, um sistema interno de captação, filtração e armazenamento de água e um bicicletário. Com isso, gastos e emissões podem ser cortados significativamente e há a capacidade de zerar a conta de luz, de R$ 300 mil anuais, economizar 150 mil litros de água mensalmente e diminuir as emissões de gás carbônico com as 90 vagas para bicicletas no local.