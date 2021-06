Letizia Moratti: “L’obiettivo è la riforma della legge Maroni entro l’anno”

Di Marialaura Iazzetti

MILANO – “L’obiettivo è approvare la revisione della legge 23 prima della fine dell’anno“. Lo annuncia la vicepresidente e assessora al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, durante il convegno organizzato al Pirellone per analizzare con i consiglieri e i dirigenti delle Ats e Asst la riforma della sanità regionale.

L’assessorato al Welfare ha posto come obiettivo la fine dell’anno per poter utilizzare le risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Come sottolinea l’assessora, la Regione ha infatti deciso di prendere in considerazione nella revisione della legge 23 i punti sollevati dal Pnrr: sanità territoriale e digitalizzazione. “Credo che questa sarà la prima legge regionale a tenere conto di quanto stabilito nel Piano nazionale”, sottolinea Moratti.

Durante il suo intervento di apertura, la vicepresidente ribadisce nuovamente che “non ci sarà nessun stravolgimento della legge 23″: si tratterà, piuttosto, di rivederne gli aspetti che possono essere migliorati. Viene confermato “il ruolo d’indirizzo politico dell’assessorato al Welfare e l’indirizzo di alta programmazione della direzione generale, che rafforzerà il suo ruolo guida”.

Moratti ripete di essere disposta ad accogliere “tutti i punti di vista” per arrivare a una riforma che sia il più condivisa possibile, anche perché “la sanità non può essere appannaggio di una parte”.

