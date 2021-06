La Commissione europea apre un’indagine su Facebook per violazione delle norme antitrust

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – La Commissione europea ha aperto un’indagine antitrust per verificare se Facebook abbia violato le regole sulla concorrenza, per quanto riguarda l’utilizzo dei dati pubblicitari degli utenti aziendali registrati sul social network. Lo ha annunciato la portavoce per la Concorrenza, Arianna Podestà, durante il daily briefing odierno.

Secondo la Commissione, Facebook utilizzerebbe, in violazione sulle regole della concorrenza europee, i dati delle inserzioni pubblicitarie per competere contro i suoi concorrenti.

Inoltre, l’indagine si concentrerebbe anche sul servizio di compravendita Facebook Marketplace. Anche tale servizio prevede la possibilità di acquistare spazi pubblicitari: l’indagine vuole verificare se questi siano più o meno legati al social network, fattispecie che configurerebbe un’ulteriore violazione delle regole di concorrenza.

L’indagine nel complesso stabilirà se la posizione di primo piano di Facebook nel campo della pubblicità online crei o meno un danno ai concorrenti.

