Minori, il Tribunale chiede la casa famiglia per il figlio di Laura Massaro

ROMA – È uscito il decreto del Tribunale per i minorenni che prevede l’allontanamento del figlio di Laura Massaro, la decadenza dalla responsabilità genitoriale per la mamma e la sospensione di ogni rapporto tra il bambino e sua madre.



Massaro, accusata di essere mamma alienante e diventata icona del movimento d’opinione che parla di violenza istituzionale contro le donne che denunciano abusi e maltrattamenti e i loro figli, da giorni chiedeva l’invio di ispettori e il sequestro del suo fascicolo. Una protesta seguita a numerose altre della donna che ha fondato il Comitato madri contro la violenza istituzionale, portando alla ribalta insieme ad altre associazioni ruolo e potere delle Ctu (consulenze tecniche d’uffcio) e l’utilizzo di alienazione parentale e affini per togliere i minori al genitore accudente, quasi sempre la madre.



In Corte d’Appello era stata rigettata la richiesta di allontanamento del bambino e l’ipotesi della casa famiglia. I giudici si erano espressi sul concetto di bigenitorialità rifiutando che l’allontanamento fosse nell’interesse del minore.

