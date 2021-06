Preso a pugni in zona universitaria a Bologna il cappellano della Polizia

BOLOGNA – Il cappellano della Polizia, padre Domenico Vittorini, è stato aggredito questa mattina a Bologna in zona universitaria: si trovava in via Zamboni nei pressi della chiesa di San Giacomo quando è stato avvicinato, intorno alle 8.30, da un soggetto albanese del 1986, che frequenta quella zona. L’uomo prima si è rivolto a padre Vittorini senza particolari motivi in modo aggressivo e poi lo ha colpito con pugni. Le volanti della Polizia intervenute rapidamente hanno bloccato prontamente l’aggressore, già pregiudicato e gravato da Tso in passato, e lo hanno accompagnato in Questura. Il parroco è stato trasportato in ospedale in codice 1 per accertamenti.

“Piena solidarietà al nostro Cappellano e amico Padre Domenico”, manda a dire il Sap. “Tutta la mia solidarietà a Padre Domenico Vittorini. Il suo impegno di solidarietà e per la coesione sociale sono un riferimento di grandissimo valore e questo rende ancora più odiosa l’aggressione che ha subito. Gli sono vicino con tutta la mia stima e la mia amicizia”, afferma il deputato del Pd Andrea De Maria.

