A Napoli il murale di Jorit dedicato a George Floyd

ROMA – Il volto di George Floyd e’ raffigurato in un murales dello street artist napoletano Jorit. L’opera si trova nel quartiere orientale di Barra. Il viso dell’afroamericano di 46 anni ucciso da un poliziotto a Minneapolis e’ ritratto vicino a quelli di Lenin, Martin Luther King, Malcolm X e Angela Davis. In basso la scritta “Time to change the world“.



“Le tragiche parole pronunciate da George Floyd in punto di morte ‘I can’t breathe’, ‘Non posso respirare’, sono diventate – scrive l’artista in un post sui social – il testamento politico di decine di migliaia di persone scese in piazza negli Usa contro l’ennesimo omicidio impunito di un sistema feroce e spietato contro i piu’ deboli”.

LEGGI ANCHE: ‘Black Lives Matter’, il 7 giugno a Roma l’iniziativa per ricordare George Floyd

In piazza dell’Unità a Bologna una targa per George Floyd

La famiglia di George Floyd chiede giustizia, anche la Chiesa accusa Trump