In India un elefante ucciso da un ananas riempito di petardi

Sul luogo sono intervenuti gli ufficiali forestali, che hanno provato a condurla fuori dal fiume aiutandosi con due elefanti in cattività. I tentativi sono stati vani. L’elefantessa è morta mentre era ancora in piedi nell’acqua. A diffondere la notizia la guardia forestale: Mohan Krishnan, tra i primi soccorritori dell’animale, che ha raccontato la sua storia su Facebook. Le autorità indiane hanno aperto un’inchiesta. La polizia ha preso in custodia una persona sospettata di essere implicata nella morte dell’elefante.