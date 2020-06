‘Black Lives Matter’, il 7 giugno a Roma l’iniziativa per ricordare George Floyd

ROMA – Domenica 7 giugno a partire dalle ore 11 si terra’ ‘I Can’t Breathe – Black Lives Matter Roma’, una manifestazione contro le “ingiustizie del razzismo sistemico” negli Stati Uniti e nel mondo. Organizzata dalla studentessa romana di 25 anni Denise Berhane, riferiscono i promotori, la manifestazione si propone come un evento pacifico, in memoria di George Floyd, l’afroamericano ucciso da agenti di polizia a Minneapolis la settimana scorsa. All’idea di Denise Berhane hanno aderito Women’s March Rome, Women’s March Naples, Extinction Rebellion Rome International, 6000 Sardine, Neri Italiani – Black Italians (Nibi), FridaysforFuture Rome, American Expats for Positive Change, Italiana Fraternita’ Haitiana, U.S. Citizens for Peace and Justice – Rome, e Giovani Europeisti Verdi. Il luogo dell’iniziativa verra’ comunicato nei prossimi giorni, ma – assicurano gli organizzatori – tutto si svolgera’ nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza richieste dalla nuova legislazione.

