VIDEO | De Luca: “Terapie intensive vuote? Invece di ringraziare si aprono inchieste”

NAPOLI – “Abbiamo ancora poveri uomini che cercano di offendere la dignita’ del Sud, di Napoli e della Campania. Ci sono stati dei servizi giornalistici e un recente servizio televisivo (si riferisce a Report, ndr), sono tutte querele per diffamazione che partono: stiamo maturando un patrimonio per i risarcimenti che avremo”. Cosi’ il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Ai miei collaboratori dico di non distrarsi, io – aggiunge il presidente della Regione – queste porcherie di aggressioni mediatiche ce le ho da vent’anni”. De Luca ricorda che in Campania “c’erano 20 terapie intensive libere. Mi sono posto il problema che era possibile arrivare a 5mila contagi. Ora dicono che non abbiamo i malati per metterli nelle terapie intensive… E che facciamo? Ce li andiamo a prendere in Cina i malati per riempire le terapie intensive?“. Il governatore sostiene che l’Italia sia un Paese “di imbecilli. Invece di ringraziare il padreterno per questa situazione, si e’ aperta un’indagine”.