Tg Politico Parlamentare, edizione del 4 giugno 2020

GLI ITALIANI USANO L’APP, SALVINI RISPONDE A CONTE

Già un milione e 150mila italiani hanno scaricato Immuni, l’app scelta dal governo per garantire il tracciamento dei contatti in chiave anti covid. Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri difende il lavoro svolto dalla sua struttura. “Siamo stati straordinari”, dice e promette tamponi per il 28% degli italiani entro fine anno. Poi smorza le polemiche sugli assembramenti causati in piazza il 2 giugno dal centrodestra e confessa: “Mi hanno fatto più effetto quelli creati dalla movida”. Per il rilancio del Paese si rinnova anche il duello tra Conte e Salvini. “Vogliamo vedere i fatti”, risponde il leader della Lega all’appello lanciato dal premier per una maggiore unità e collaborazione.

RENZI: LUNGA VITA A CONTE, HA UN OTTIMO GOVERNO

“Lunga vita a Giuseppe Conte e al suo governo”. Dopo aver fatto ballare l’esecutivo sulla sfiducia al ministro Bonafede, Matteo Renzi abbraccia il progetto del premier. “Condivido il suo programma al 95%- dice- non vedo nessun cambio di governo all’orizzonte, voteremo nel 2023”. E’ l’ennesimo colpo a sorpresa dell’ex sindaco di Firenze. Una ‘mossa del cavallo’, proprio come il suo nuovo libro, presentato oggi nella magnifica cornice della galleria Borghse.

LA PROTESTA DEI PROFESSIONISTI

Non vogliono essere discriminati dal governo e chiedono un sostegno economico. 23 ordini professionali, rappresentativi di 2,3 milioni di lavoratori, vogliono “pari dignità”. Oggi, la protesta degli ordini, che è andata in scena sul web, ha incassato il sostegno anche di Matteo Salvini e Italia Viva. L’esecutivo giallorosso, con il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, ha promesso un rafforzamento delle misure a loro favore nel decreto rilancio.

ISS: NON RIUTILIZZARE MASCHERINE CHIRURGICHE

Le mascherine chirurgiche sono “efficaci due, massimo sei ore, ma ad oggi non ci sono strumenti e metodologie che ne garantiscano il riutilizzo con le stesse performance”. Per “quelle di comunità si può ragionare in base al tipo di materiale utilizzato”, un riutilizzo “puo’ essere valutato”. Lo dice il presidente dell’Istituto superiore di sanita’ Silvio Brusaferro che lancia uno slogan “‘scegliete la mascherina appropriata per l’uso piu’ appropriato'”.