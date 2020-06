In Basilicata zero contagi da una settimana

POTENZA – Ancora zero contagi in Basilicata, regione senza nuovi positivi ormai da una settimana. La task force della Regione comunica che in tutta la giornata di ieri, mercoledi’ 3 giugno, sono stati effettuati 388 test per l’infezione da covid-19, risultati tutti negativi. Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 18 mentre ammontano a 352 i guariti, solo ieri 3. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 31.096 tamponi, di cui 30.679 risultati negativi. Attualmente i pazienti ricoverati sono 3, tutti nel reparto di malattie infettive al San Carlo di Potenza. I lucani in isolamento domiciliare sono 15.