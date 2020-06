Vespe d’epoca dirette in Germania, la Polstrada le blocca

Una volta arrivati in Germania, dove il mercato di questi veicoli “è fiorente e il loro valore può facilmente raddoppiare rispetto all’Italia”, gli scooter “sarebbero stati nazionalizzati e, quindi, ‘ripuliti’ e reimmessi in un canale commerciale apparentemente lecito”. Gli investigatori della Squadra di Polizia giudiziaria della Polstrada emiliano-romagnola hanno quindi svolto degli accertamenti sui numeri di matricola dei motoveicoli, scoprendo che erano stati ribattuti. Inoltre, a bordo del camion, nascosta da merce di vario tipo, è stata poi scoperta una Fiat 500L, sempre d’epoca, su cui sono in corso accertamenti.

Contemporaneamente, in provincia di Napoli, sono state eseguite perquisizioni da parte della Squadra di Polizia giudiziaria della Polstrada del capoluogo campano, che hanno portato ad individuare altri veicoli, su cui sono in corso accertamenti. Complessivamente, dettaglia la Questura, il valore dei beni recuperati è di circa 100.000 euro. Al termine delle operazioni, sono stati denunciati a piede libero, per riciclaggio di veicoli, quattro cittadini campani, di cui tre all’Autorità giudiziaria di Bologna e uno a quella di Napoli.

LEGGI ANCHE: 70 anni di Vespa 125, raduno internazionale a Ravenna