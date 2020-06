Tg Pediatria, edizione del 4 giugno 2020

BIMBI IN SPIAGGIA, SIP: NO A GIOCHI E SPORT DI ASSEMBRAMENTO

“I bambini potranno giocare in spiaggia, però si dovrà fare attenzione alla tipologia di gioco. Si devono evitare gli assembramenti”. A dirlo è Elena Bozzola, segretario nazionale della Sip che fornisce consigli ai genitori per un’estate sicura e serena.

RIAPERTURA SCUOLE, MISURE BASATE SU DATI ATTUALI E IPOTESI SETTEMBRE

Le misure cautelative contenute nell’ultimo documento del CTS “si sono basate sulla situazione epidemiologica attuale e sugli scenari ipotizzabili a settembre”. Lo conferma Alberto Villani, presidente Sip, ricordando che sono misure che tengono conto di una possibile recrudescenza del virus in autunno. “Le raccomandazioni previste- continua Villani- ormai fanno parte del patrimonio di ognuno di noi. Per l’uso delle mascherine sotto i 6 anni di età vedremo. Ai genitori consiglio di avere fiducia perché i bambini sono più recettivi degli adulti e sanno rispettare le regole e adattarsi. Per i bambini e i ragazzi con problemi neuropsichiatrici- conclude- laddove è impensabile l’uso della mascherina o il distanziamento fisico, sarà cura dell’insegnante di sostegno o del terapista capire come interagire nel massimo rispetto dei loro bisogni”.

COVID-19 E MASCHERINE, LE SOCIETÀ SCIENTIFICHE LANCIANO SPOT

Le società scientifiche dell’emergenza urgenza e della pediatria vengono in aiuto di genitori e insegnanti alle prese con i bambini che devono indossare la mascherina protettiva. E lo fanno con un video in cui i protagonisti sono proprio i bambini che si divertono con un nuovo ‘gioco’, quello appunto di indossare una maschera allegra e simpatica, così bella che i bambini fanno a gara tra loro e sono felici di essere di esempio per i loro coetanei. Il video è stato voluto dalla Siems con la collaborazione della Sip e della Simeup.

COVID-19, IL PEDIATRA: IN USA ALTO NUMERO BIMBI POSITIVI ASINTOMATICI

“Mi sorprende molto il numero dei pazienti contagiati che è diverso tra Paese e Paese. Anche la gravità della malattia. A Washington Dc i nostri colleghi confermano che c’è un alto numero di casi pediatrici asintomatici”. Lo dichiara Fabio Midulla, professore dell’Università ‘La Sapienza’, al meeting internazionale ‘COVID-19 e Dipartimento di Emergenza Pediatrica’ della Simeup.

COVID-19, AL WEBINAR SISPE DEL 6 GIUGNO IL PUNTO CON VILLANI E BURIONI

“Proveremo a valutare la riorganizzazione del nostro lavoro in virtù di questa fase due, per ottimizzare la modalità operativa del pediatra”. Così Teresa Mazzone, presidente Sispe, che il 6 giugno promuove il corso gratuito su ‘Il bambino ai tempi del Covid-19’. Sarà un convegno scientifico e telematico sulla risposta della Sanità pubblica all’epidemia, che vedrà riuniti, tra gli altri, Alberto Villani, presidente della Sip, il virologo Roberto Burioni, e Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell’IdO.