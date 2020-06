La giunta di Roma approva, possono ripartire le talpe della metro C

ROMA – Possono ripartire in qualsiasi momento le talpe meccaniche della linea C della metropolitana di Roma ferme da mesi sotto via dei Fori Imperiali. Ieri sera la giunta comunale ha approvato finalmente la delibera, immediatamente operativa, che permette il riavvio delle due Tbm, che potranno così proseguire gli scavi fino a piazza Venezia, sfruttando i poco più di 9 milioni messi a disposizione dal Mit a novembre 2019.

Le due talpe potranno, dunque, portare a compimento la tratta Colosseo-Venezia e si fermeranno sotto la futura stazione archeologica Venezia. Ora si apre la partita della richiesta di finanziamenti per la realizzazione della stazione Venezia vera e propria, le cui indagini preliminari sono già in corso e sono visibili anche dalla piazza.