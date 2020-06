Obama: “Una crisi mai vista, serva a risvegliare la nazione”

ROMA – “Non ho mai visto una crisi così grave in vita mia; dobbiamo usarla per provocare un risveglio di tutto il Paese”: lo ha detto l’ex presidente Barack Obama, intervenendo sulla vicenda dell’uccisione di George Floyd e sulle proteste in corso da giorni negli Stati Uniti.

Obama ha risposto alle domande dei cittadini, collegato in diretta su diversi siti, da quello della Cnn a quello del New York Times. L’ex presidente si è detto incoraggiato del fatto che tanti giovani sono scesi in piazza, mostrando “una nuova mentalità”. A ospitare l’intervento di Obama è stata l’iniziativa ‘My Brother’s Keeper’, lanciata nel 2014 dopo l’uccisione del teenager afroamericano Trayvon Martin. Sul fronte giudiziario, ieri, si sono aggravate le accuse nei confronti del poliziotto incriminato per l’omicidio di Floyd. Derek Chauvin, questo il nome dell’agente, dovrà ora rispondere di omicidio di secondo grado: rischia fino a 40 anni di carcere. Incriminati anche tre suoi colleghi per “aiuto e complicità”.