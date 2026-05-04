Spotify ‘rapina’ la musica, da Bologna parte la mobilitazione: “Equo compenso da streaming”

BOLOGNA – Il mondo della musica italiana prova a fare fronte comune contro le grandi piattaforme di streaming, a partire da Spotify. Reclamando un “equo compenso” per i musicisti. Il prossimo 15 maggio a Bologna, nell’ambito della fiera Eufonica-Guitar Show 2026, è in programma infatti il primo convegno proprio su questo argomento (“Equo compenso per gli artisti sulle piattaforme streaming“) promosso dal Mei, il Meeting delle etichette indipendenti. Ad annunciarlo è lo stesso patron del Mei, Giordano Sangiorgi, questa mattina a Bologna alla presentazione proprio di Eufonica-Guitar Show. “Sarà un incontro molto importante- rivendica Sangiorgi- il primo per rivendicare un equo compenso degli artisti dalle piattaforme streaming che stanno rapinando letteralmente la musica. Lo facciamo a Bologna perché è la città che può raccontare con libertà queste cose. Bologna si caratterizza rispetto a Milano e Roma proprio per la sua peculiarità di produrre, crescere e sviluppare musica indipendente”.

Al convegno sono annunciati, tra gli altri, insieme ad artisti e operatori del settore, anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’europarlamentare Nicola Zingaretti, che in Europa sta portando avanti una battaglia sullo stesso tema. “Denunciamo una situazione non più tollerabile– prosegue Sangiorgi- che uccide nei fatti il mercato musicale”. Algoritmo fa rima con intelligenza artificiale. “Ogni innovazione tecnologica è utile– afferma il patron del Mei- il problema è l’abuso. Se l’Ia sostituisce l’uomo, è dannosa. Siamo di fronte a un mercato drogato”. Non a caso, Sangiorgi propone tra le altre cose di escludere dalle piattaforme le canzoni create con l’intelligenza artificiale ed eliminare il conteggio delle visualizzazioni.

Plaude all’iniziativa Isabella Conti, assessora regionale all’Istruzione. “La musica è antidoto alla solitudine- afferma- e all’intelligenza artificiale che toglie l’anima alla produzione. Come Regione Emilia-Romagna siamo perfettamente allineati, crediamo peraltro che la scuola possa essere un luogo potente in cui fare investimenti sulla musica per i nostri ragazzi e ragazze”. La Regione, sottolinea l’assessora, nel 2025 ha investito 2,7 milioni euro per finanziare 25 progetti di musica dentro le scuole.

“Quindi siamo assolutamente allineati- ribadisce Conti- e con una grande volontà di creare una rete permanente, da Piacenza a Rimini, che sviluppi il linguaggio universale della musica che, in tempi calamitosi e difficili come quelli che stiamo vivendo, aiuti tante ragazze e ragazzi, le loro famiglie e tutta la comunità a vivere con maggiori strumenti per stare bene, per leggere e comprendere il mondo e se stessi”.