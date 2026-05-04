Auto sulla folla a Lipsia in Germania, almeno due morti

(Notizia in aggiornamento)

ROMA – Ci sono almeno due morti e diversi feriti per quanto accaduto oggi pomeriggio nel centro della città di Lipsia, in Germania, dove un’auto si è lanciata contro un gruppo di pedoni in Grimmaische Strasse, una delle principali strade commerciali della città che collega vari punti di interesse alla piazza del mercato. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli dell’accaduto e non sono state diffuse informazioni sulla matrice del gesto. A Lipsia è in corso una vasta operazione di polizia nel centro di Lipsia.

Stando a quanto rilanciato dai media locali, alcuni testimoni oculari avrebbero raccontato di una persona che si trovava sul tetto di un Suv e anche di un accoltellamento. Il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, ha dichiarato che il conducente dell’auto che ha investito i pedoni è stato arrestato. Lo riporta la Bild, che aggunge che al momento dell’arresto, il conducente, dopo aver tentato la fuga, avrebbe mostrato segni di squilibrio psichico.