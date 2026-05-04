Tg Politico Parlamentare, edizione del 4 maggio 2026

ROMA – USA. MELONI: RITIRO TRUPPE DA BASI ITALIA? NON CONDIVIDEREI

La premier Giorgia Meloni ha commentato l’annuncio del presidente Usa Donald Trump sul possibile ritiro dei militari americani dalle basi italiane. “Scelta che non condivido- ha detto dal vertice della Comunità politica europea in Armenia- L’Italia ha sempre rispettato gli impegni presi dall’Afghanistan all’Iraq”. Meloni si è detta quindi consapevole “della volontà statunitense di un disimpegno in Europa”, motivo per il quale si rende necessario “crescere nella nostra capacità di dare risposte dal punto di vista della sicurezza”. Venerdì alle 11.30 a Palazzo Chigi è in programma il faccia a faccia tra Meloni e il segretario di Stato Usa Marco Rubio.

CRANS MONTANA. PRESIDENTE SVIZZERA: STOP INVIO FATTURE A FAMIGLIE VITTIME

“Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture ospedaliere alle famiglie delle vittime”. Lo ha annunciato il presidente della Confederazione elvetica, Guy Parmelin, dopo aver incontrato la premier Giorgia Meloni a margine del vertice della Cpe a Yerevan. Il riferimento è l’incendio di capodanno di Crans Montana dove persero la vita oltre 40 persone. Per quel che riguarda le spese ospedaliere tra gli Stati, Parmelin ha quindi fatto presente che sono in corso gli approfondimenti per individuare una soluzione accettabile. Soddisfazione di Meloni. La premier ha ribadito la piena disponibilità a mantenere un’interlocuzione tra i due governi per una rapida e definitiva risoluzione della vicenda.

FLOTILLA. LA PROCURA DI ROMA INDAGA PER SEQUESTRO DI PERSONA

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per sequestro di persona in relazione all’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana. Al centro degli approfondimenti dei magistrati anche il caso degli attivisti Thiago de Avila e Saif Abukeshek, ora in carcere in Israele, presi mentre erano a bordo di imbarcazioni italiane. L’accusa, in questo caso allo stato italiano, è di non aver tutelato i due attivisti. Il prelievo dei due, commenta il Verde Angelo Bonelli, “non riguarda la sicurezza ma si tratta di pirateria internazionale”. Sempre secondo Bonelli “il silenzio del governo Meloni è indecente”. La nuova missione della Flotilla era partita lo scorso 26 aprile dalla Sicilia.

SPORT. MATTARELLA INCONTRA LE NAZIONALI ITALIANE DI TENNIS

“Il tennis italiano è protagonista nel mondo”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale le Nazionali italiane di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Per Mattarella le vittorie sono “un risultato inimmaginabile” che dimostra che “il tennis italiano è protagonista nel mondo”. Il presidente ricorda poi il successo di Sinner ieri a Madrid e esprime “fiducia” per gli Internazionali di Roma e il Roland Garros. Infine un ricordo di Alex Zanardi, recentemente scomparso, definito dal Capo dello Stato una figura “che illumina il nostro sport”.