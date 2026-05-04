Garlasco, la ragazza ‘ossessione’ di Sempio era una barista (e non Chiara Poggi)

BOLOGNA – “Allora one itis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi dò da fare miglioro e tanto”. Non Chiara Poggi ma una ragazza che lavorava in un bar: l’identità della ragazza per cui Andrea Sempio avrebbe perso la testa in modo da diventarne ‘ossessionato’ (secondo il significato del termine di slang ‘one-itis’) sarebbe contenuta anch’essa in un messaggio – dei tanti, ce ne sarebbero addirittura 3.000 – postati dal 38enne nel forum “Italian Seduction” tra il 2009 e il 2016 e finito al centro dell’attenzione degli inquirenti e mediatica nel corso delle nuove indagini. Sempio, che oggi ha 38 anni, si ritrova sotto accusa per la morte di Chiara Poggi a Garlasco a distanza di 18 anni dal delitto e mercoledì 6 maggio deve comparire davanti ai magistrati per essere interrogato. Il messaggio in questione, dove scrive che la sua ‘one-itis’ sarebbe un barista, è stato postato dall’utente Andreas il 15 agosto del 2012 alle 21.20. E questo messaggio, su cui oggi ha richiamato l’attenzione il suo avvocato Liborio Cataliotti, sarebbe la ‘prova’ che quando Sempio si descriveva in fissa per una ragazza questa non poteva essere Chiara Poggi, come in questi giorni sta emergendo come elemento tra quelli a sostegno del movente sessuale che la Procura di Pavia gli attribuisce con l’accusa di omicidio volontario. Secondo il legale, tra le due, citare questo forum è questa ragazza è “una prova a discarico” di Sempio.

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LA ONE-ITIS TRA I 18 E I 20 ANNI, “UN MOMENTO BUIO”

C’è da dire, però che il messaggio in cui Sempio parlava di una ‘one-itis’, durata poi quasi due anni, era del 30 novembre 2010. Allora lui aveva 26 anni e scriveva che “l’unica volta in cui mi sono innamorato” era stato quando aveva tra i 18 e i 20 anni “in un momento oscuro della mia vita“. Il messaggio che però oggi Cataliotti diffonde pensando di mettere al sicuro Sempio da chi pensi che la sua ossessione fosse Chiara Poggi è dell’agosto 2012, quindi di due anni dopo. Di una barista, “una ragazzina più piccola”, aveva parlato nei giorni scorsi anche l’avvocata Angela Taccia, che assiste Sempio insieme a Cataliotti ed è stata anche una amica di gioventù del 38enne di Garlasco: erano nella stessa compagnia. Parlando in televisione, Taccia ha detto che la ‘cotta’ di Sempio (“One-itis non vuole dire per forza ossessione”) sarebbe stata una ragazzina più piccola di loro. “Non posso escludere che possa essere utile eventualmente chiamarla a testimoniare”, ha inoltre affermato l’avvocata Taccia, riferendosi alla misteriosa barista.

UN FORUM PER RAGAZZI TIMIDI, NON PER ASSASSINI

L’avvocato Cataliotti, che ancora non ha deciso se mercoledì Sempio risponderà o meno alle domande dei pm, ha sostenuto anche che il forum di cui tutti ora parlano era uno spazio virtuale “popolato da ragazzi timidi, introversi e con difficoltà nell’approcciarsi nel rapporto con ragazze”, che cercavano consigli da sedicenti “maestri” della seduzione. E ha proseguito: “Il risultato, talvolta, dal mio punto di vista e del nostro pool, era addirittura ridicolo e tutt’altro che volto a rappresentare i partecipanti al forum come dei potenziali assassini o potenziali violentatori”, ha aggiunto.

LA “MOSTRIFICAZIONE” DI SEMPIO

Secondo il legale, quello a cui si sta assistendo in questi giorni è “una strumentale mostrificazione di Andrea Sempio“. Partendo da vecchi (vecchissimi, in alcuni casi) messaggi pubblicati in rete, si sta andando a creare un ideale ‘mostro’ a cui attribuire la responsabilità dell’omicidio di Garlasco. Omicidio per cui, nel 2015, è stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato di Chiara Poggi Alberto Stasi, che le nuove indagini dell’ultimo anno e mezzo fanno proprio uscire dalla scena del crimine. Una per Cataliotti quello che esce fuori da quel vecchio forum per aspiranti ‘seduttori’ non ha “nulla a che vedere né con l’omicidio né con la possibilità di delineare una personalità compatibile con quell’azione”.