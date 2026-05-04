Liberato un capriolo incastrato nel cortile di una scuola a Venaria

TORINO – Facile immaginare l’entusiasmo dei bambini. Un capriolo adulto del peso di circa 20 kg è stato recuperato nel cortile della scuola primaria “Rigola” a Venaria Reale, dopo che era rimasto incastrato nella recinzione. La segnalazione dei Vigili del Fuoco ha fatto intervenire un tecnico faunistico del Canc-Centro animali non convenzionali della struttura didattica speciale Veterinaria dell’Università di Torino, un agente del nucleo faunistico della Polizia locale della Città metropolitana e agenti della polizia municipale di Venaria. L’animale, pur spaventato dalla presenza degli umani e dall’impossibilità di disincastrarsi dalla recinzione, era in buono stato di salute. Una volta disincastrato, il capriolo è stato introdotto in un’apposita cassetta per il trasporto e successivamente rilasciato.

IL SERVIZIO “SALVIAMOLI INSIEME ON THE ROAD”

Il salvataggio è stato frutto della convenzione che prevede l’impegno diretto della struttura Veterinaria dell’Università di Torino, oltre che del personale della nucleo faunistico della Polizia locale della Città metropolitana, per il servizio “Salviamoli Insieme on the road”. Il servizio “Salviamoli Insieme on the road” è attivo 24 ore su 24 sulla linea telefonica 349-4163385, a cui rispondono i tecnici faunistici che effettuano i recuperi di ungulati, carnivori pericolosi, rapaci e ofidi. Al numero 366-6867428 del servizio “Salviamoli Insieme” rispondono invece i veterinari in reperibilità che visitano gli animali selvatici portati al Canc dai privati cittadini, fa sapere la città metropolitana di Torino.