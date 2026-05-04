lunedì 4 Maggio 2026

Meloni: “Ritiro truppe Usa dall’Italia? Non condivido. Gli impegni noi li abbiamo rispettati tutti”

"L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, in particolare in ambito Nato"

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 4-5-2026 ore 15:30Ultimo aggiornamento: 4-5-2026 ore 17:09

ROMA – È preoccupata dalla minaccia del presidente Usa Donald Trump che i soldati americani lasceranno l’Italia? “Non so dire che cosa accadrà. Come ho detto tante volte noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti discutono di un loro disimpegno dell’Europa che è la ragione per la quale penso che noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo crescere nella nostra capacità di dare risposte da questo punto di vista. Dopodiché chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei“, afferma la premier Giorgia Meloni nel punto stampa a margine del summit della Cpe a Erevan, in Armenia.

“ITALIA HA MANTENUTO SEMPRE IMPEGNI, DA AFGHANISTAN A IRAQ”

“Una cosa ci tengo a dirla: l’Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, l’Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto. Lo abbiamo fatto particolarmente in ambito Nato, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti. L’abbiamo fatto in Afghanistan l’abbiamo fatto in Iraq. Alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette anche perché, a livello di Patto atlantico, nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni nel punto stampa a margine del summit della Cpe a Erevan, in Armenia.

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