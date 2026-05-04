lunedì 4 Maggio 2026

Crans Montana, Meloni vede Parmelin: “Non saranno inviate fatture alle famiglie”

La Premier Giorgia Meloni ha avuto oggi un colloquio con il Presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 4-5-2026 ore 14:48Ultimo aggiornamento: 4-5-2026 ore 15:01

ROMA – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio con il Presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, a margine del Vertice della Comunità Politica Europea di Yerevan.
Nel corso del confronto, spiega una nota di palazzo Chigi, il Presidente Meloni ha raccolto l’impegno politico del Presidente Parmelin affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Crans Montana non venga richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera.

Per quanto riguarda la questione della fatturazione delle spese ospedaliere tra gli Stati, il Presidente Parmelin ha fatto presente che sono in corso gli approfondimenti del Consiglio federale svizzero volti a individuare una soluzione accettabile. Nel manifestare apprezzamento per l’attenzione dimostrata, il Presidente Meloni ha ribadito la piena disponibilità a mantenere un’interlocuzione costante al fine di agevolare una rapida e definitiva risoluzione della vicenda.

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