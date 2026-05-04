lunedì 4 Maggio 2026

‘Belve Crime’ torna su Rai 2: con Fagnani anche Elisa True Crime per raccontare il male

Le interviste della prima puntata di martedì 5 maggio sono a: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone

di Serena TropeaData pubblicazione: 4-5-2026 ore 14:14Ultimo aggiornamento: 4-5-2026 ore 14:14

ROMA – Martedì 5 maggio alle 21.20 su Rai 2 torna “Belve Crime”, ideato e condotto da Francesca Fagnani e prodotto da Fremantle. Fagnani intervista colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini per esplorare il lato oscuro dell’animo umano.

Sullo sgabello di “Belve Crime” siederà chi ha incontrato il male perché è autore del reato, perché ne è testimone o perché ne è stato accusato, a volte ingiustamente. Le interviste della prima puntata sono a: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone.

La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda. 

“Belve Crime è un programma di Francesca Fagnani. Scritto con Alessandro Garramone, Giuseppe Bentivegna, con la consulenza di Giovanni Bianconi, Andrea Ossino e Giuliano Foschini e la collaborazione di Chiara Capuani. Regia di Mauro Stancati.

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