Internazionali d’Italia, esordio Sinner con Ofner o Michelsen

ROMA – A Roma, a piazza del Popolo, è stato sorteggiato il tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d’Italia. Jannik Sinner, inserito nel primo quarto, disputerà la sua gara d’esordio al secondo turno con uno tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen.

Your men’s draw

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Il numero 1 della classifica Atp avrà un possibile terzo turno con Jakub Mensik, e potrebbe incontrare Arthur Fils agli ottavi, Ben Shelton ai quarti e Felix Auger-Aliassime in semifinale.

Nella parte del tabellone di Sinner sono inseriti Matteo Berrettini, che affronterà Alexei Popyrin, Lorenzo Sonego, che esordirà con Ignacio Buse, Luca Nardi contro un qualificato e Francesco Maestrelli contro Roberto Bautista Agut.

Lorenzo Musetti ha un possibile ottavo di finale con Jiri Lehecka e un eventuale quarto di finale con Novak Djokovic. Flavio Cobolli è sulla linea del russo Daniil Medvedev, che potrebbe affrontare agli ottavi, mentre Luciano Darderi è inserito nell’ottavo di Alexander Zverev.

Di seguito gli accoppiamenti dei tennisti Italiani:

Primo quarto: Jannik Sinner contro Sebastian Ofner o Alex Michelsen; Matteo Berrettini-Alexei Popyrin; Lorenzo Sonego-Ignacio Buse; Luca Nardi-qualificato; Francesco Maestrelli-Roberto Bautista Agut.

Secondo quarto: Flavio Cobolli contro Zizou Bergs o Terence Atmane; Mattia Bellucci-Roman Andres Burruchaga; Gianluca Cadenasso-Thiago Agustin Tirante.

Terzo quarto: Lorenzo Musetti contro un qualificato o Giovanni Mpetshi Perricard.

Quarto quarto: Matteo Arnaldi-Jaume Munar; Luciano Darderi contro Hubert Hurkacz o Yannick Hanfmann; Federico Cinà-Alexander Blockx.