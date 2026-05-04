lunedì 4 Maggio 2026

Rai, Ranucci: “Report fa il 10,3% di share. Abbiamo limitato il ‘danno reputazionale'”

"Report è la prima trasmissione d'informazione del Prime Time, la seconda come ascoltatori di tutta la serata", dice il conduttore

Data pubblicazione: 4-5-2026 ore 11:25Ultimo aggiornamento: 4-5-2026 ore 13:22

ROMA – “Report ieri ha realizzato il 10,3% di share con circa 1,9 milioni di telespettatori. Nel corso della puntata abbiamo raggiunto punte del 12% e oltre 2 milioni di telespettatori. Grazie alla vostra passione e al lavoro di Lucina Paternesi, Luca Bertazzoni, Sacha Biazzo, Giorgio Mottola e Rosamaria Aquino, Report è la prima trasmissione d’informazione del Prime Time, la seconda come ascoltatori di tutta la serata. Abbiamo limitato il ‘danno reputazionale'”. Lo scrive sui social Sigfrido Ranucci, conduttore del programma di Raitre ‘Report’.

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