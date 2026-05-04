L’ultimo viaggio di Zanardi: domani i funerali a Padova, l’Italia si ferma per salutarlo

ROMA – Sarà la Basilica di Santa Giustina, nel cuore del Prato della Valle di Padova, ad accogliere domani mattina l’ultimo saluto ad Alex Zanardi. Le esequie sono fissate per le 11 di martedì 5 maggio.

Alle 10:30 la cassa di legno chiaro scelta dalla famiglia lascerà la residenza sanitaria assistita Opera Immacolata Concezione, la struttura che negli ultimi anni lo aveva accolto lontano dai riflettori, custodita gelosamente dalla moglie Daniela. A officiare la cerimonia sarà don Marco Pozza, sacerdote e cappellano del carcere di Padova.

L’attesa è per una folla enorme. Non è esclusa l’installazione di un maxischermo all’esterno della basilica. Tra i presenti annunciati da ambienti vicini alla famiglia ci sono Fabio Fazio, Gianni Morandi e Bebe Vio, la schermitrice paralimpica che più di ogni altra ha raccolto il testimone spirituale del campione.

Lutto cittadino proclamato sia a Noventa Padovana, dove Alex viveva con la famiglia, sia a Bologna, la città che gli aveva dato i natali. Bandiere a mezz’asta in entrambe le comunità. Il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, ha proclamato il lutto regionale per domani.

Zanardi si è spento la sera del primo maggio a Padova, nella struttura che lo ospitava da anni: dopo il secondo incidente nel 2020 non era più riuscito a riprendersi. Se n’è andato nello stesso giorno in cui, trentadue anni fa, lasciava questo mondo Ayrton Senna, un’ultima, beffarda coincidenza per un uomo che con il destino aveva già avuto più di un conto aperto, e ogni volta lo aveva saldato vincendo.