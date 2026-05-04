Nasce Nutripiatto senza confini, il piatto parla tutte lingue del cibo

ROMA – In un’Italia sempre più multiculturale, anche l’educazione alimentare è chiamata a evolversi, proponendo soluzioni capaci di integrare ingredienti e tradizioni provenienti da diverse culture all’interno di un modello nutrizionale equilibrato e facilmente replicabile. In questo contesto nasce Nutripiatto Senza Confini, un’evoluzione di Nutripiatto, progetto sviluppato da Nestlé con il contributo scientifico dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e della Sipps-Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, che dal 2018 ha contribuito significativamente all’educazione alimentare delle giovani generazioni, raggiungendo circa 650.000 bambini e bambine. Due studi scientifici pubblicati su Plos One (2023) e Scientific Reports (2025) ne certificano il valore e i risultati tangibili.

DE GARA: “EQUILIBRIO TRA TRADIZIONI DI ORIGINE E PRINCIPI DELLA DIETA MEDITERRANEA”

“Nutripiatto Senza Confini prosegue il percorso innovativo di educazione alimentare avviato sette anni fa, proponendo oggi uno strumento aggiornato e in sintonia con una società sempre più diversificata. L’iniziativa introduce un approccio capace di valorizzare l’equilibrio tra le tradizioni di origine e i principi della dieta mediterranea, garantendo il corretto apporto di micronutrienti per una crescita più sana e favorendo una maggiore coesione sociale” spiega la professoressa Laura De Gara, presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana, Università Campus Bio-Medico di Roma.

DI MAURO: “STRUMENTO IMMEDIATO E FACILMENTE FRUIBILE”

Il dottor Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps aggiunge: “Questo lavoro nasce dall’esigenza, osservata anche dai nostri pediatri sul territorio, di progettare interventi che siano non solo scientificamente fondati, ma anche culturalmente adattati, accessibili e coerenti con le caratteristiche sociodemografiche delle famiglie multiculturali. Nutripiatto si propone come uno strumento immediato e facilmente fruibile, che può supportare il pediatra nell’affrontare il tema dell’educazione alimentare nel rispetto delle diverse culture di origine”. Nutripiatto Senza Confini, progettato per bambini e bambine dai 4 ai 14 anni, si basa su un modello semplice, visivo e immediato: unisce i principi della dieta mediterranea a una selezione di alimenti e tradizioni culinarie provenienti da diverse culture del mondo, facilmente reperibili in Italia. In questo modo aiuta le famiglie a comporre con facilità pasti equilibrati, senza rinunciare alla propria identità culinaria.

LA PRESENTAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE SIPPS 2026

Presentato al Congresso Nazionale Sipps 2026, che si è svolto a Napoli dall’1 al 3 maggio, Nutripiatto Senza Confini supera le barriere geografiche e culturali: cucine e ingredienti provenienti da diverse parti del mondo vengono combinati per offrire soluzioni inclusive, accessibili e adatte a tutti, sia per i pasti principali che per la prima colazione e gli spuntini. Con Nutripiatto Senza Confini, l’educazione alimentare compie un passo avanti: non solo prevenzione e promozione della salute, ma anche inclusione e integrazione culturale. Nutripiatto è un progetto sviluppato da Nestlé in collaborazione con autorevoli partner scientifici, nella consapevolezza del ruolo e della responsabilità che un’azienda di grandi dimensioni ha nel contribuire al benessere delle persone e delle comunità in cui opera. Le buone abitudini nascono fin da piccoli: per questo Nestlé vuole affiancare famiglie, docenti e operatori sanitari con strumenti concreti e scientificamente validati, capaci di promuovere una maggiore consapevolezza e una corretta educazione alimentare.

IL MODELLO NUTRIPIATTO

Nutripiatto è uno strumento concreto che accompagna le famiglie nella vita quotidiana proponendo una dieta equilibrata e calibrata per una corretta alimentazione. Il piatto rappresenta in modo visivo come distribuire correttamente gli alimenti – metà verdure e ortaggi, un quarto cereali e un quarto proteine – aiutando a costruire pasti equilibrati in modo semplice e immediato. Accanto agli alimenti della tradizione mediterranea, il nuovo modello Nutripiatto Senza Confini integra ingredienti provenienti da tutto il mondo, suddivisi per categoria – cereali, proteine e frutta e verdura. Include, ad esempio, quinoa, farro, grano saraceno, tofu, fagioli neri, lenticchie rosse, okra, pak-choi e squash, offrendo alle famiglie uno strumento che valorizza e armonizza le abitudini alimentari con gli elementi tipici della dieta mediterranea. A completamento del pasto, il modello sottolinea l’importanza di condire con olio extravergine di oliva, fondamentale per apportare grassi di qualità, di includere una porzione di frutta fresca e di bere acqua, per garantire una corretta idratazione. Nutripiatto, inoltre, ricorda che una sana alimentazione va sempre affiancata a uno stile di vita attivo, promuovendo il movimento quotidiano come parte integrante del benessere di grandi e piccoli.

IL SITO NUTRIPIATTO

Una library di piatti unici e bilanciati: oltre 70 ricette studiate per soddisfare le esigenze nutrizionali medie di ogni bambino e di ogni bambina, tenendo sempre in considerazione che ogni piatto deve essere accompagnato da un’adeguata quantità di acqua, da una porzione di frutta e condito con olio extravergine di oliva. Sezioni su ‘Quanto mangiare‘ e ‘Gruppi di alimenti‘ offrono consigli pratici, coinvolgendo i piccoli in cucina. Un esempio: usa la mano del bambino come misura per pranzi e cene! È inoltre possibile scaricare gratis le edizioni speciali delle guide pdf dedicate e tradizioni italiane, colazione, sport, scuola e merenda. Il link: https://www.buonalavita.it/nutripiatto/.