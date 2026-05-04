L’oroscopo di lunedì 4 maggio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Un amore nato per gioco è rimesso in discussione. Indecisione su una proposta.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Devi cercare di recuperare il tempo perduto, nell’ambito del lavoro qualche polemica, discussioni. Cerca di non farti prendere da ansie inutili. Discussioni in casa.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Se hai un ruolo importante, devi fare delle scelte di lavoro che contano, l’energia c’è, le idee ci sono, sei un po’ stanco, nervoso. La giornata risulta essere un po’ agitata, all’apparenza poco costruttiva…
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Oggi sei contro tutti: le tue idee possono sembrare strane a chi ti è accanto, hai progetti in mente interessanti solo che mancano le giuste complicità.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
In amore se una persona già da troppi giorni non è dalla tua parte non insistere; meglio voltare pagina, non dare retta all’orgoglio e segui il tuo cuore.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Previsione astrale che mostra un cielo sereno–variabile, ma tutto sommato positivo. E’ il momento di iniziare una vita nuova che riguarda anche l’attività professionale. Bene anche l’amore.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Cerca di vagliare bene tutte le opportunità che si prospettano, ma non avere fretta di concludere. Se pensi che qualcuno non ti abbia considerato come avrebbe dovuto, allora è importante reagire.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Se hai avuto dei problemi in amore nelle settimane passate, ora è possibile recuperare un po’ di serenità, anche se ora sei più preso da progetti di lavoro che stanno per partire.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Chi ha una proposta di lavoro o vuole fare qualcosa in più, compatibilmente con le proprie energie, potrà fare un primo importante passo proprio in questi giorni.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Se devi parlare con una persona per questioni di lavoro o affrontare una situazione di carattere economico, muoviti oggi. Ti consiglio di fare scelte d’amore, è un’ottima situazione per poterlo fare.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Giornata brillante e appassionante per la vita sentimentale. I progetti sono validi, ma devi cercare di dimenticare un passato che è ancora fonte di grandi disagi.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Datti da fare e disponi gli sforzi verso il campo pratico: quanto sémini ora si realizzerà nelle prossime settimane e già questa giornata può orientare verso il percorso più giusto.